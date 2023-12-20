Deputado bolsonarista do ES leva tapa de petista na Câmara; vídeo

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
A Polícia Militar evitou que um homem, suspeito de praticar
atos obscenos na presença de três crianças, fosse linchado no meio da rua por
populares na noite de sábado (1º), em São José do Calçado, no Sul do Espírito
Santo. Para conter a confusão e controlar o tumulto, as equipes utilizaram
spray de pimenta.
De acordo com a corporação, após receber as denúncias, os militares encontraram moradores revoltados tentando localizar o suspeito. Durante as buscas, o homem foi encontrado pela guarnição.
Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o início de uma briga entre o suspeito e um dos moradores. Já outro registra um tumulto na rua no momento da abordagem policial.
O homem foi levado à Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por divulgação de cena de estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
Um caminhão após bater em um carro acabou invadindo uma residência na manhã deste domingo (2), no bairro Palmital, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Parte do imóvel foi destruída com a colisão. Segundo informações da Polícia Militar à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, uma moradora da residência ficou ferida.
O motorista do caminhão contou aos militares que seguia pela
rua quando foi surpreendido por um automóvel que saiu de uma rua transversal. Após bater,
o condutor disse ter perdido o controle da direção. O teste do bafômetro do
caminhoneiro deu negativo. Já o motorista do outro veículo deixou o local antes
da chegada da PM.
O autônomo Mateus Santos de Jesus, que mora na parte de baixo da residência atingida, contou que o acidente aconteceu por volta das 9h. Ele havia acabado de entrar em casa, quando ouviu o impacto.
O morador disse
ainda à reportagem que a moradora ferida vive na parte superior do
imóvel, local atingido pelo veículo. Ela foi socorrida consciente e levada para um hospital. Ainda não há informações
sobre o estado de saúde dela nem sobre o paradeiro do outro motorista.
Um motociclista ficou gravemente ferido em uma batida envolvendo uma moto e um automóvel na tarde deste domingo (2), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h20, no km 147 da rodovia, na altura do bairro BNH.
A vítima recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate da concessionária Ecovias Capixaba e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
Até o momento, a dinâmica da colisão não foi informada e não há detalhes sobre o estado de saúde atualizado da vítima nem sobre o condutor do automóvel.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, outras duas vítimas ficaram ilesas. Houve interdição de uma das pistas e o tráfego foi liberado às 13h52.
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (2) em um
acidente na BR 262, em Irupi, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a
Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado ao local e confirmou que o piloto da moto estava morto. A identidade
não foi informada.
O veículo foi encontrado em uma valeta, às margens da rodovia por volta das 10h. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para a ocorrência no km 183, da rodovia, na região de Palmital, em Irupi. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.
Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros na noite deste sábado (1º), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro preto. Nenhum suspeito foi preso.
As vítimas são dois adolescentes, ambos de 17 anos, um homem de 48 anos e outro de 25. Um dos adolescentes foi atingido no pé direito e no abdômen. Ele contou aos policiais que trabalhava em um trailer de lanches quando foi baleado, sem motivo aparente, e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
O outro adolescente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede com um ferimento no pé direito e relatou que andava de bicicleta quando foi atingido pelos disparos. Já o homem de 48 anos procurou atendimento na mesma unidade com um ferimento na perna direita e afirmou que comprava cerveja no momento do ataque.
Também deu entrada na UPA um homem de 25 anos, com ferimentos no antebraço esquerdo e na região da cervical. De acordo com a PM, ele apresentou um documento de identidade falso aos policiais. Após a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento público. Ele permanece sob escolta policial no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e, após receber alta, será encaminhado ao sistema prisional.
No local do crime, a perícia recolheu estojos de munição calibre 9 milímetros. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou ainda que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra ficará responsável pela investigação das tentativas de homicídio relacionadas à ocorrência. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo Disque-Denúncia 181.
O corpo de um homem foi encontrado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros no Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A vítima, que não teve o nome nem a idade divulgados, havia sido vista pela última vez por testemunhas na sexta-feira (31), quando se debatia na água.
O corpo estava a cerca de seis metros de profundidade. Os bombeiros iniciaram as buscas na sexta-feira (31), pelas margens do rio, utilizando equipamentos específicos para a operação. Durante os trabalhos, as equipes encontraram trechos de grande profundidade, correnteza forte e outras adversidades que dificultaram as buscas durante a noite.
Na manhã deste sábado (1º), uma equipe especializada em mergulho iniciou as buscas no rio. Cerca de 20 minutos depois, o corpo da vítima foi localizado. As polícias Científica e Militar foram acionadas pela reportagem, mas não deram retorno até a publicação desta matéria.
Atualização: No início da noite deste sábado, 01/08, Osmar Antônio Faustino foi encontrado na avenida Leste Oeste, em Vila Velha. Familiares conseguiram resgatá-lo, ele foi levado para atendimento médico e seguiria para casa posteriormente.
Um idoso de 62 anos desapareceu após sair de casa no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na última quarta-feira (29), e não dar mais notícias. Agora, a família de Osmar Antônio Faustino pede ajuda para localizar o parente.
Osmar, que tem esquizofrenia, também é conhecido pelo apelido de Serrano. Essa foi a primeira vez que ele saiu de casa e não retornou. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode ser compartilhada pela população através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
Um incêndio em uma área de vegetação destruiu uma região equivalente a cerca de quatro campos de futebol na noite de sexta-feira (31), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o combate às chamas se estendeu até por volta das 20h40.
Durante a ocorrência, brigadistas da Suzano atuaram no combate ao fogo em uma área de eucalipto próxima ao local, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros concentraram os esforços no incêndio que atingia uma área de vegetação ao lado.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia poderá apontar como o fogo começou. Não houve registro de feridos nem de danos a imóveis.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte
Errata
A versão original desta matéria informava, de forma incorreta, que a baleia estava presa a uma rede de pesca. Na verdade, o animal foi acompanhado pelos Bombeiros e guiado para o alto-mar, para permanecer a uma distância segura do equipamento. Título e texto foram corrigidos.
Uma operação para evitar que duas baleias ficassem presas a uma rede de pesca chamou a atenção na Praia da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A baleia-franca e seu filhote foram conduzidos pelos por equipes dos Bombeiros até uma distância segura do equipamento.
De acordo com banhistas, os animais se aproximaram da costa na sexta-feira (31). Para evitar um possível enrosco nas redes, os salva-vidas atuaram para direcionar a baleia e o filhote para uma área segura.
Para realizar o trabalho, a equipe utilizou um bote inflável com motor e chegou a cerca de 400 metros da praia. Mantendo uma distância segura dos animais, os militares conseguiram direcioná-los para longe das redes de pesca e da área de risco.
Segundo Thiago Ferrari, membro do Projeto Amigos da Jubarte, a baleia-franca tem comportamento costeiro e costuma permanecer mais próxima das praias. Além disso, nada de forma mais lenta, o que pode dar a impressão de que está presa ou enroscada em alguma coisa.
Ele também explicou que, por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção e mais comum no litoral de Santa Catarina, o registro de baleias-francas com filhotes nas praias capixabas pode indicar a recuperação da população e reforça a importância das ações de conservação.