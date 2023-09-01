Criança é atingida por bala perdida em troca de tiros em Sooretama

Desaparecidos em Sooretama: polícia divulga imagens relacionadas ao crime Crédito: Divulgação | Sesp

Uma criança de 11 anos foi atingida no braço por uma bala perdida durante uma troca de tiros na tarde desta sexta-feira (1) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, um homem identificado como Marcos Vinicius Coutinho, mais conhecido como "Caíque", teria desobedecido uma ordem de prisão da Polícia Militar e trocou tiros com a corporação. Durante a ação, os vidros de uma viatura foram danificados e a criança, de 11 anos, foi atingida no braço, mas sem gravidade.

"Caíque", de 20 anos, é considerado liderança do tráfico do bairro Areal, em Sooretama, e, de acordo com o secretário, foi o responsável por executar e mandar enterrar os corpos dos adolescentes Carlos Henrique Trajanos, Kauã Loureiro e Wellington Simon, que estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto após um tiroteio no bairro Sayonara.