Corrida dos Bombeiros muda trânsito na Enseada do Suá no domingo (28)

Um motociclista de 65 anos, identificado como Pedro Boaventura dos Santos, morreu após ser atingido por um Toyota Etios que realizava uma ultrapassagem no km 6 da ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), após a colisão frontal, o impacto fez com que os veículos fossem projetados contra a lateral de um caminhão.





Segundo a PM, o Etios fez uma ultrapassagem em faixa permitida. Os motoristas do carro e do caminhão realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.





O condutor do carro, de 72 anos, foi encaminhado para a delegacia da cidade. Conforme a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.