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Em Vitória

Corrida dos Bombeiros muda trânsito na Enseada do Suá no domingo (28)

Publicado em

23 jun 2026 às 16:22
Ruas e avenidas da Enseada do Suá serão interditadas para a 12ª Corrida dos Bombeiros
Ruas e avenidas da Enseada do Suá serão interditadas para a 12ª Corrida dos Bombeiros Divulgação/CBMES

Ruas e avenidas da Enseada do Suá, em Vitória, terão o trânsito alterado no próximo domingo (28) para a realização da 12ª Corrida dos Bombeiros. Segundo a Guarda Municipal, algumas interdições começam ainda na madrugada.

Confira as interdições

  • Rua Tenente Mário Francisco Brito: o trecho entre o portão do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e a Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, ficará totalmente interditado das 3h às 12h.

  • Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes e Rua Clóvis Machado: interdições parciais, das 6h às 9h30.

Equipes da Guarda vão auxiliar na organização do trânsito. As vias serão liberadas conforme a passagem dos atletas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Sul capixaba

Jovem de 20 anos morre em acidente entre moto e carro em Itapemirim

Publicado em 23/06/2026 às 18:28
Motociclista de 20 anos foi socorrida após acidente em Itapemirim, mas morreu na manhã seguinte
Montagem | Redes sociais

Uma jovem de 20 anos morreu após um acidente entre a moto que ela pilotava e um carro no bairro Itaipava, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). A identidade dela não foi divulgada. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que seguia pela Avenida Itapemirim quando a motociclista, que estava no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a lateral direita do veículo.


A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Evangélico de Itapemirim. A morte dela foi confirmada nesta terça-feira (23). O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Sul capixaba

Detentos que fugiram de presídio em Marataízes são recapturados

Publicado em 23/06/2026 às 16:48

Dois detentos que haviam fugido do Centro de Detenção Provisória de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, foram recapturados pela Polícia Civil.


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos, quebraram o cadeado da cela e fugiram na madrugada. Na tarde do mesmo dia, eles foram localizados e levados de volta ao presídio. 


O delegado Thiago Viana informou que a dupla estava escondida na casa de um amigo, no bairro Barra do Itapemirim. O morador não foi detido por ter colaborado com a ação policial e permitido a entrada da equipe no imóvel.


A Sejus informou que Diego foi preso em 9 de abril de 2025 por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Já Luiz Guilherme foi preso em 11 de junho de 2025 por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Litoral capixaba

Pinguins aparecem em praia de Marataízes no Sul do Espírito Santo

Publicado em 23/06/2026 às 15:58

Eles estão de volta! Dois pinguins-de-magalhães apareceram nas águas da praia da Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). O banhista Ronan Campos registrou a cena e compartilhou o vídeo com A Gazeta.

É comum que os animais apareçam no litoral capixaba durante o inverno. No entanto, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) orienta que as pessoas nunca toquem nos pinguins. Caso o animal esteja na areia, a recomendação é cobri-lo com uma toalha seca e acionar os órgãos de resgate. 


Os dois pinguins foram recolhidos e levados para a sede do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), em Anchieta, responsável pelos resgates no litoral sul capixaba. Especialistas afirmam que esses animais são, em sua maioria, da Patagônia, de onde saem em busca de alimento, mas alguns se perdem e acabam chegando a praias brasileiras.

Dupla de pinguins-de-magalhães avistada em praia de Marataízes foi resgatada pelo IPCMar
Pinguins resgatados nesta terça-feira (23) Montagem | Ronan Campos/IPCMar

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Durante ultrapassagem

Motociclista morre após ser atingido por carro em São Mateus

Publicado em 23/06/2026 às 09:12
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (22), no km 6 da ES 381
Segundo a PM, após a colisão, os veículos foram projetados contra a lateral de um caminhão Crédito: Divulgação | PMES

Um motociclista de 65 anos, identificado como Pedro Boaventura dos Santos, morreu após ser atingido por um Toyota Etios que realizava uma ultrapassagem no km 6 da ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), após a colisão frontal, o impacto fez com que os veículos fossem projetados contra a lateral de um caminhão.


Segundo a PM, o Etios fez uma ultrapassagem em faixa permitida. Os motoristas do carro e do caminhão realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. 


O condutor do carro, de 72 anos, foi encaminhado para a delegacia da cidade. Conforme a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.      

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Vila Velha

Publicado em 22/06/2026 às 20:33
Francisco Rodrigues Pimenta, de 38 anos, foi morto no bairro Santa Rita, em Vila Velha
Francisco Rodrigues Pimenta, de 38 anos, foi morto no bairro Santa Rita, em Vila Velha Arquivo pessoal

Um pedreiro foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta na Rua Sílvio Avidos, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (22).  Os disparos feitos contra a vítima, identificada como Francisco Rodrigues Pimenta, de 38 anos, atingiram a cabeça e a coxa. 


Não há informação sobre a causa do crime nem sobre possíveis detidos. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vila Velha

Trânsito na Avenida Carlos Lindenberg terá desvio a partir de quarta (24)

Publicado em 22/06/2026 às 18:23
Mudanças

Motoristas que trafegam pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, devem ficar atentos. Nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, o trânsito será desviado em um trecho de cerca de 900 metros no sentido Vitória para permitir o avanço das obras do Expresso GV, corredor exclusivo de ônibus.


Os veículos passarão a circular pela pista de concreto à esquerda no trecho entre a Rua Indalécio Carone, nas proximidades do Rio Aribiri, e o cruzamento com a Rua Felicidade Siqueira. A mudança permitirá a implantação de novas redes de drenagem e a reconfiguração da via para a continuidade do corredor viário.


Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o local contará com sinalização provisória e apoio da Guarda Municipal de Vila Velha para orientar os condutores. A recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegar pela região.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Energia

Aeroporto de Vitória investe R$ 20 milhões para instalar complexo de usinas solares

Publicado em 22/06/2026 às 18:04
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória: construção de complexo de usinas solares começará no próximo dia 1º. Fernando Madeira

De olho na transição energética, o Aeroporto de Vitória vai construir um complexo de usinas solares fotovoltaicas. A partir de um investimento de R$ 20 milhões, o complexo será formado por quatro usinas e contará com cerca de 8 mil placas solares. A potência instalada total será de 5.787 kWp.


A expectativa é gerar 769 MWh de kWh por mês, volume suficiente para suprir toda a demanda operacional do aeroporto. 


A construção vai começar no próximo dia 1º, data em que também será realizado um evento de lançamento, com a presença da diretora de Operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika.

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Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]
Leticia Orlandi
Em Conceição da Barra

Homem é morto a tiros enquanto trabalhava em plantação no Norte do ES

Publicado em 22/06/2026 às 13:29

Um homem identificado como Rivanilton Souza Brito, de 32 anos, morreu após ser baleado em uma área de plantio de cana-de-açúcar na região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (22). 


De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que trabalhava com a vítima quando os dois foram surpreendidos por dois suspeitos. Os indivíduos teriam ordenado que Rivanilton e o colega permanecessem deitados no chão, de bruços, o que impediu que vissem suas características.


Após a ordem, os criminosos dispararam em direção a Rivanilton. Em seguida, os suspeitos teriam roubado o celular da testemunha e fugido do local. Não há informações sobre a motivação do assassinato. 


O caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Hacker

Site da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante sofre invasão

Publicado em 22/06/2026 às 13:07

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, informou que o site do município foi alvo de uma invasão na manhã desta segunda-feira (22) e precisou ser temporariamente retirado do ar por medida de segurança.


Segundo a administração municipal, até o momento não foram identificados indícios de perda ou alteração de dados nem de vazamento de informações sigilosas. "Foi identificada apenas a visualização de dados que já são públicos", informou a prefeitura.


A empresa responsável pelo monitoramento do sistema acompanha o caso e atua junto ao município na apuração do incidente. Segundo a gestão municipal, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis estão sendo adotadas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Polícia investiga

Jovem é morto a tiros por suspeitos de carro em São Mateus

Publicado em 22/06/2026 às 11:47

O rapaz morreu ainda no bairro. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar por necropsia.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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