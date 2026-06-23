Corrida dos Bombeiros muda trânsito na Enseada do Suá no domingo (28)

Ruas e avenidas da Enseada do Suá, em Vitória, terão o trânsito alterado no próximo domingo (28) para a realização da 12ª Corrida dos Bombeiros. Segundo a Guarda Municipal, algumas interdições começam ainda na madrugada.
Confira as interdições
- Rua Tenente Mário Francisco Brito: o trecho entre o portão do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e a Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, ficará totalmente interditado das 3h às 12h.
- Avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes e Rua Clóvis Machado: interdições parciais, das 6h às 9h30.
Equipes da Guarda vão auxiliar na organização do trânsito. As vias serão liberadas conforme a passagem dos atletas.