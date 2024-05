Correios do ES passam a receber doações para vítimas das chuvas no RS

Os Correios também são responsáveis pelo transporte dos donativos aos gaúchos. Tanto o recebimento quanto o transporte e a entrega das doações ocorrem de maneira gratuita

As agências dos Correios do Espírito Santo passarão a arrecadar a partir desta quarta-feira (8) itens para doação às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.