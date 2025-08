Trecho da BR 101 terá interdição total para obra em ponte em São Mateus

A ponte sobre o Rio São Mateus, no km 64 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, vai passar por obras de reforço estrutural na próxima semana, entre segunda (11) e sexta-feira (15). A Ecovias 101, responsável pela administração da rodovia, disse que o trânsito será totalmente interditado em horários específicos durante esses dias, sem sistema de 'Pare e Siga'. Equipes da concessionária estarão no local para orientar os motoristas.