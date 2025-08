Dois homens são baleados durante ataque a tiros em Linhares

Dois homens foram baleados durante um ataque a tiros no bairro Mata do Cacau, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (5). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, moradores acionaram a corporação após ouvirem barulhos de disparos de arma de fogo. Policiais foram ao local e, inicialmente, não encontraram nenhuma vítima, mas em seguida receberam informações sobre os indivíduos feridos que deram entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL).>