Corpo é encontrado a 3 metros de profundidade em rio de Alegre

O corpo de um homem que estava desaparecido havia dois dias foi encontrado no Rio Norte, em Alegre, na região do Caparaó do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava a cerca de 3 metros de profundidade e foi retirada por equipes de mergulho.





Familiares fizeram o reconhecimento do homem, segundo a corporação. O nome e a idade dele não foram divulgados.





O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, onde exames serão realizados para identificar a causa da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.