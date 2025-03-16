Corpo de mulher é encontrado boiando em represa no Norte do ES

Em nota, a Polícia Militar informou que encontrou o corpo de uma mulher boiando em uma represa após um acionamento do mesmo teor. Conforme a PM, populares retiraram o corpo da vítima da água, e a perícia foi acionada.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na tarde de sábado (15), às 17h25, para uma ocorrência de "encontro de cadáver, possível afogamento com vítima", na região de Pratinha, na zona rural de Mucurici. O corpo da vítima, uma mulher de 27 anos, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e, depois, será liberado para os familiares. A reportagem apurou com fontes que a Polícia Civil aguardará o resultado dos exames para decidir se instaurará um procedimento de investigação, caso sejam detectados indícios de morte violenta.