Corpo de motociclista é encontrado às margens da BR 259 em Baixo Guandu

O corpo de um motociclista foi encontrado no acostamento da BR 259, na manhã do último sábado (19), em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Thyago Winícios de Almeida, de 33 anos, que seguia para Colatina.
As causas do acidente não foram informadas. Thyago pilotava uma Honda XRE. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas o motociclista já estava morto.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também deu apoio ao atendimento. Como nenhum familiar estava no local, o veículo foi retirado do acidente e deixado aos cuidados de um morador. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para identificar as causas da morte. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.