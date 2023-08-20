Corpo de motociclista é encontrado às margens da BR 259 em Baixo Guandu

(Motociclista morreu na BR 259, em Baixo Guandu) Crédito: (Redes Sociais)

O corpo de um motociclista foi encontrado no acostamento da BR 259, na manhã do último sábado (19), em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Thyago Winícios de Almeida, de 33 anos, que seguia para Colatina.

As causas do acidente não foram informadas. Thyago pilotava uma Honda XRE. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas o motociclista já estava morto.