Corpo de jovem é encontrado parcialmente carbonizado em Jaguaré

Um jovem foi encontrado morto, com o corpo parcialmente carbonizado, em uma casa em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado na manhã deste domingo (1º), na comunidade de Barra Seca e, conforme a ocorrência da Polícia Militar, Luís Fernando Rosa Serafim morava em Linhares e estava desaparecido desde sábado (30).

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo foi ao local onde o corpo foi encontrado, se apresentou como pai da vítima e reconheceu o corpo. O familiar relatou aos policiais que foi informado por populares, na manhã deste domingo, que o filho estaria queimado em uma residência da região.

Ainda segundo o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi acionada e informou que o corpo foi alvejado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo e, posteriormente, foi carbonizado. Após a perícia identificar indícios que a vítima fazia consumo de drogas, o pai confirmou que o filho era usuário de entorpecentes, mas não soube informar se ele era envolvido com o tráfico. Segundo o pai, o rapaz era morador de Linhares e estava na comunidade do Barra Seca, em Jaguaré, há menos de um mês.