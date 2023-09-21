Corpo com marcas de tiros é encontrado boiando na baía de Vitória

O corpo de um homem com diversas marcas de tiros foi encontrado boiando na Baía de Vitória, na manhã desta quinta-feira (21), na altura de Santo Antônio, na Capital. A identidade dele não foi divulgada.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por uma pessoa que informou ter visto o corpo entre as ilhas Dr. Américo e Da Pólvora. Uma equipe foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros.
Uma equipe de mergulho localizou o corpo, que estava com diversas perfurações. Ele foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil, que vai investigar o caso.