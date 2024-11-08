Condenado por esquartejar vigilante em Cachoeiro é preso após 2 anos foragido

honathan Sant’ana da Silva, de condinome "Joninha", de 30 anos Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta

Foi preso na última quarta-feira (6), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim , Jhonathan Sant’ana da Silva, de 30 anos, conhecido Joninha. O criminoso estava foragido do sistema prisional onde cumpria pena após ter sido condenado por homicídio qualificado.

Segundo a Polícia Civil, Jhonathan foi condenado pela Justiça por assassinar e esquartejar o vigilante Wesley Rosa, no dia 1º de fevereiro de 2014, no bairro Nossa Senhora Aparecida, o mesmo em que estava quando foi recapturado. A corporação disse que ele era considerado foragido desde o dia 11 de maio de 2022, quando recebeu o benefício de saída temporária e não retornou ao sistema prisional.

“A operação marca mais uma ação bem-sucedida da Polícia Civil no combate à criminalidade e na localização de foragidos de alta periculosidade. A Polícia Civil segue empenhada em garantir a segurança pública e reforça seu compromisso com a proteção da sociedade”, destacou o chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto.