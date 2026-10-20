Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cariacica

Um homem, identificado como Fabiano Amantino Rossi, de 32 anos, morreu após uma colisão entre duas motos na noite de segunda-feira (19), no bairro Flexal I, em Cariacica. O outro motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital.
Segundo a Polícia Militar, Fabiano seguia no sentido do bairro Graúna, enquanto o outro motociclista trafegava na direção contrária. Os dois veículos colidiram. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.
Ainda de acordo com a PM, a motocicleta de Fabiano estava com o licenciamento vencido, e ele não possuía habilitação para conduzir o veículo.
O outro motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.