Feira de Empregabilidade oferece 500 vagas na Serra nesta quarta-feira (21)

Uma Feira de Empregabilidade vai oferecer 500 vagas de trabalho e estágio nesta quarta-feira (21), na Serra. A iniciativa será realizada na sede da unidade do Grau Técnico no município, das 10h às 16h.
Entre as empresas e instituições de recrutamento e seleção participantes estão Center RH, Abre Estágios, Talk Estágios, CIEE, Formar, Assessoria Jurídica do ES, Hospital Jayme dos Santos Neves, MedySistem e Lisa Logística.
De acordo com a rede de ensino, o objetivo é aproximar profissionais e estudantes das oportunidades disponíveis no mercado.
O evento contará ainda com palestras sobre empregabilidade e desenvolvimento profissional. Entre os temas previstos estão “Do currículo à contratação” e “Do estudo ao mercado de trabalho”, além de uma apresentação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) e uma oficina de primeiros socorros.
Outros serviços oferecidos incluirão orientação para a elaboração de currículos e dicas sobre como se comportar em entrevistas de emprego, além de aferição de pressão arterial.
Feira de Empregabilidade do Grau Técnico de Serra
Data: 21 de outubro de 2026
Horário: das 10h às 16h
Local: unidade do Grau Técnico de Serra, que fica na Rodovia Norte Sul, 700, Serra.
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