Feira de Empregabilidade oferece 500 vagas na Serra nesta quarta-feira (21)

Uma Feira de Empregabilidade vai oferecer 500 vagas de trabalho e estágio nesta quarta-feira (21), na Serra. A iniciativa será realizada na sede da unidade do Grau Técnico no município, das 10h às 16h.





Entre as empresas e instituições de recrutamento e seleção participantes estão Center RH, Abre Estágios, Talk Estágios, CIEE, Formar, Assessoria Jurídica do ES, Hospital Jayme dos Santos Neves, MedySistem e Lisa Logística.





De acordo com a rede de ensino, o objetivo é aproximar profissionais e estudantes das oportunidades disponíveis no mercado.