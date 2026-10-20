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Oportunidade

Feira de Empregabilidade oferece 500 vagas na Serra nesta quarta-feira (21)

Evento contará com a participação de empresas e instituições, além de palestras e orientações para os candidatos

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 10:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 out 2026 às 10:43
Oportunidade para conseguir um emprego com carteira assinada Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma Feira de Empregabilidade vai oferecer 500 vagas de trabalho e estágio nesta quarta-feira (21), na Serra. A iniciativa será realizada na sede da unidade do Grau Técnico no município, das 10h às 16h.


Entre as empresas e instituições de recrutamento e seleção participantes estão Center RH, Abre Estágios, Talk Estágios, CIEE, Formar, Assessoria Jurídica do ES, Hospital Jayme dos Santos Neves, MedySistem e Lisa Logística.


De acordo com a rede de ensino, o objetivo é aproximar profissionais e estudantes das oportunidades disponíveis no mercado.

O evento contará ainda com palestras sobre empregabilidade e desenvolvimento profissional. Entre os temas previstos estão “Do currículo à contratação” e “Do estudo ao mercado de trabalho”, além de uma apresentação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES) e uma oficina de primeiros socorros.


Outros serviços oferecidos incluirão orientação para a elaboração de currículos e dicas sobre como se comportar em entrevistas de emprego, além de aferição de pressão arterial.

SERVIÇO

  • Feira de Empregabilidade do Grau Técnico de Serra

  • Data: 21 de outubro de 2026

  • Horário: das 10h às 16h

  • Local: unidade do Grau Técnico de Serra, que fica na Rodovia Norte Sul, 700, Serra.

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