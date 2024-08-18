Cidades do Espírito Santo recebem alerta de baixa umidade; veja quais

Em meio à onda de calor que se instaurou no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para baixa umidade em algumas cidades do Espírito Santo. O aviso é válido das 11h deste domingo (18) e tem previsão de término à noite, por volta das 19h.
E o que isso significa? Segundo o instituto, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que pode impactar na saúde. Por isso, o órgão deu algumas recomendações, como: beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e também se proteger da exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia.
A empresa de meteorologia Climatempo também divulgou que há um alerta de rajadas de vento de até 50 km/h neste domingo no litoral sul capixaba. Confira, abaixo, quais cidades receberam o aviso de baixa umidade:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado