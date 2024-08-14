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Previsão do tempo

Após frio, onda de calor vai elevar temperatura no ES a partir de domingo (18)

Parte do Estado aparece no mapa da empresa Climatempo com expectativa de aumento de 1 a 2,5 °C no próximo fim de semana
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 ago 2024 às 10:00

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 10:00

Parece que os dias de friozinho em parte do Espírito Santo estão contados: a empresa de meteorologia Climatempo divulgou, nesta quarta-feira (14), que tem onda de calor chegando ao Brasil. Por isso, as temperaturas devem subir, a partir do próximo domingo (18), em terras capixabas. 
Segundo a Climatempo, uma nova e forte massa de ar quente está se estabilizando na região central do país, favorecendo a elevação das temperaturas e criando um cenário de verdadeira "gangorra" térmica em algumas áreas.
O ar quente e seco vai ganhar mais força a partir do sábado (17), já com temperaturas mais altas, mas a onda de calor vai começar oficialmente no domingo (18) e deve durar pelo menos até o dia 22.
Essa nova massa de ar quente tem características similares às das últimas ondas de calor. Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, esse sistema está sendo impulsionado pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera, o que intensifica a circulação de ventos quentes do interior do país, deixando o tempo mais seco e com temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar, que já está em níveis baixos, deve cair ainda mais nos próximos dias, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.
E como o Espírito Santo vai ser atingido, na prática? Como mostra o mapa abaixo, as temperaturas no período da onda de calor devem ficar 1 ºC acima da média em boa parte do Estado, e 2,5 ºC acima da média no Sul capixaba.
Climatempo anuncia chegada de onda de calor no Brasil e ES terá aumento nas temperaturas
Climatempo anuncia chegada de onda de calor no Brasil e ES terá aumento nas temperaturas Crédito: Climatempo

Impactos na saúde

Após a recente atuação de uma forte massa de ar frio que estabeleceu recordes de baixas temperaturas no país, a chegada dessa massa de ar quente cria um contraste significativo. Conforme a Climatempo, essa mudança brusca pode desafiar a saúde dos brasileiros, especialmente nas áreas que vão experimentar temperaturas entre 5 a 7 °C acima da média.
Para áreas em laranja, como o Sul do Espírito Santo, a elevação será entre 2,5 a 3 °C acima da média, ainda assim, importante. Tendo em vista que as temperaturas médias de agosto já são mais elevadas em relação a julho, a massa de ar quente fará com que o calor seja sentido de forma mais intensa e desconfortável. O tempo seco, associado à baixa umidade relativa do ar, pode dificultar a respiração e exigir maior cuidado com a hidratação.

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