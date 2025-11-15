Catador de recicláveis é morto com facada no pescoço em Vila Velha
Um catador de materiais recicláveis foi assassinado com uma facada no pescoço durante uma discussão, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã deste sábado (15). Testemunhas contaram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que o crime aconteceu quando vítima e o suspeito – que estavam recolhendo produtos para reciclagem na Rua Vinte e Nove de Julho – iniciaram uma briga pelo ponto de coleta.
O suspeito fugiu do local, levando a faca utilizada no homicídio. O homem ferido chegou a andar para tentar obter ajuda, mas morreu no local. A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) até a última atualização desta matéria.