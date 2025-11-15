Catador de recicláveis é morto com facada no pescoço em Vila Velha

Um catador de materiais recicláveis foi assassinado com uma facada no pescoço durante uma discussão, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã deste sábado (15). Testemunhas contaram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que o crime aconteceu quando vítima e o suspeito – que estavam recolhendo produtos para reciclagem na Rua Vinte e Nove de Julho – iniciaram uma briga pelo ponto de coleta.