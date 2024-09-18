Carro roubado em assalto é abandonado batido após acidente em Linhares

Um criminoso armado roubou um carro durante um assalto no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, horas depois, o assaltante se envolveu em um acidente na Estrada de Farias, na zona rural do município, e abandonou o veículo no local.
Em imagens, é possível ver que o automóvel, um Chevrolet Cruze branco, ficou com a lateral bastante amassada. O carro foi guinchado e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
A Polícia Militar disse que o crime aconteceu perto da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli). A dona do carro disse que teve o veículo roubado em assalto cometido por um suspeito, que fugiu com o veículo.
Em nota, a Polícia Civil informou que em situações que não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto na delegacia. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", finalizou.