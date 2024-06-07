Carro invade casa, quebra parede e fica pendurado em Cachoeiro

Um carro invadiu uma casa e ficou preso na parede da residência em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (7). De acordo com policiais que atendem a ocorrência, o veículo estava em uma rua do bairro Amaral quando desceu pela avenida de baixo e só parou quando atingiu a parede da residência.
A parte traseira do veículo ficou presa na parede da casa. Enquanto acionava o socorro, o condutor, que estava consciente no local, conseguiu sair do veículo. Segundo os militares, a vítima apresentava ferimentos e sangramentos, mas não aparentava estar com nenhum membro do corpo quebrado.
Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, o condutor alegou falta de freio. O veículo ficou em local de difícil acesso, por isso a retirada vai ser feita nesse sábado (8).
De acordo com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma casa ao lado também foi atingida pelo veículo na queda, mas o carro ficou preso na área de serviço de uma delas. O veículo quebrou o muro e arrastou galhos de árvores para dentro da residência.
Em entrevista à repórter, a dona da casa onde o carro ficou preso relatou que não estava no local no momento do acidente, apenas o marido e o filho. A mulher disse, ainda, que aguarda a Defesa Civil ir ao local para avaliar se a estrutura da residência foi abalada.
Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que esteve no local e constatou que o acidente não abalou a estrutura do imóvel. Às 10 horas deste sábado (8), o carro ainda não tinha sido retirado do local.