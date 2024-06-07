Carro invade casa, quebra parede e fica pendurado em Cachoeiro

Um carro invadiu uma casa e ficou preso na parede da residência em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (7). De acordo com policiais que atendem a ocorrência, o veículo estava em uma rua do bairro Amaral quando desceu pela avenida de baixo e só parou quando atingiu a parede da residência.

A parte traseira do veículo ficou presa na parede da casa. Enquanto acionava o socorro, o condutor, que estava consciente no local, conseguiu sair do veículo. Segundo os militares, a vítima apresentava ferimentos e sangramentos, mas não aparentava estar com nenhum membro do corpo quebrado.

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, o condutor alegou falta de freio. O veículo ficou em local de difícil acesso, por isso a retirada vai ser feita nesse sábado (8).

O carro ficou preso no muro da residência em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Militar

De acordo com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, uma casa ao lado também foi atingida pelo veículo na queda, mas o carro ficou preso na área de serviço de uma delas. O veículo quebrou o muro e arrastou galhos de árvores para dentro da residência.

Em entrevista à repórter, a dona da casa onde o carro ficou preso relatou que não estava no local no momento do acidente, apenas o marido e o filho. A mulher disse, ainda, que aguarda a Defesa Civil ir ao local para avaliar se a estrutura da residência foi abalada.