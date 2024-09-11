Carro derruba poste em Colatina e acidente deixa imóveis sem energia

Um carro bateu contra um poste e derrubou a estrutura em uma das principais avenidas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11). O acidente ocorreu na Avenida Silvio Avidos e acabou deixando mais de 100 unidades (imóveis e estabelecimentos) sem energia. Segundo a Prefeitura do município, o motorista do veículo teria passado mal ao volante.
A empresa Luz e Força Santa Maria, concessionária que atende a região, explicou que o fornecimento de energia precisou ser interrompido para que a troca do poste pudesse ser feita com segurança pelas equipes. Foram afetadas 106 unidades consumidoras, mas ainda durante a tarde somente uma estava sem o restabelecimento enquanto o serviço não era finalizado.
Por nota, a Prefeitura de Colatina informou que o veículo foi rapidamente removido da avenida, sem causar interdição no trânsito. O motorista foi socorrido. Ele não apresentava sinais de embriaguez.