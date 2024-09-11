Padaria pega fogo em Colatina e mulheres são levadas para hospital

De acordo com os bombeiros, a vítima que sofreu queimaduras estava com ferimentos superficiais nas duas pernas e no braço esquerdo. Os militares realizaram os primeiros socorros nela e depois as duas mulheres foram levadas para avaliação médica.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o aspirante Stefenoni, do Corpo de Bombeiros, afirmou que o incêndio no estabelecimento foi decorrente de um acidente com uma botija de gás. "O fogo estava aceso durante o cozimento de um alimento e, ao puxar a botija, ela virou e a mangueira estourou. Com isso, o gás entrou em contato com a chama do fogão, momento em que o fogo se alastrou", explicou.