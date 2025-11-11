Carro capota no Contorno do Mestre Álvaro e mulher passa a noite no mato

Mulher passa a noite esperando por socorro após capotamento no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher foi encontrada pedindo ajuda, na manhã desta terça-feira (11), às margens do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, após aguardar durante toda a noite por socorro. O carro que ela conduzia capotou na rodovia e ela foi arremessada do veículo. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (10).

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o veículo saiu da pista e caiu na parte mais baixa, próximo a um rio. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A condutora estava sozinha no momento do ocorrido. Ela foi encontrada deitada no mato às margens da rodovia por volta das 5h30, após pessoas que passavam pelo local ouvirem os pedidos de socorro.

Ainda conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a motorista não tinha ferimentos aparentes, mas reclamava de dor pelo corpo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para um hospital da Serra. Não há informações sobre o seu estado de saúde.