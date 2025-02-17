Carro capota em acidente na BR 101 em Anchieta e mata passageiro

Uma pessoa morreu após o carro em que estava capotar na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era passageira do veículo — um Chevrolet Celta, mas o nome dela não foi divulgado.

O acidente aconteceu no km 353, na altura de Jabaquara, por volta das 3 horas. O motorista tem 44 anos e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória. O passageiro morreu no local do acidente, e o corpo dele foi recolhido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML), também na Capital.