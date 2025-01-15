Carro capota e motorista morre em acidente na BR 101 na Serra

Por causa do capotamento, o carro ficou totalmente destruído no km 259, da BR 101, em Planalto Serrano, na Serra.

A Eco 101, empresa que administra a via, disse que foi necessário o uso de guincho e ambulância para atender o caso. Devido à ocorrência, o sentido Serra Sede a Vitória da rodovia foi totalmente interditada no km 321 para destombamento do veículo, segundo a PRF.