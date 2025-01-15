Carro capota e motorista morre em acidente na BR 101 na Serra

Um homem morreu em um capotamento de veículo no km 259, da BR 101, altura do bairro Planalto Serrano, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima era o motorista do veículo, que colidiu com a proteção metálica da via na tarde desta quarta-feira (15).
A Eco 101, empresa que administra a via, disse que foi necessário o uso de guincho e ambulância para atender o caso. Devido à ocorrência, o sentido Serra Sede a Vitória da rodovia foi totalmente interditada no km 321 para destombamento do veículo, segundo a PRF.
Imagens mostram o veículo envolvido, um Fiat Mobi, com as partes dianteira e traseira destruídas. A identidade da vítima não foi informada. A Polícia Civil foi demandada e disse que a ocorrência segue em andamento.