Carro capota e fica de rodas para cima dentro de valão em Cariacica

Um carro capotou e ficou de rodas para cima dentro de um valão na Rua Santa Clara, no bairro Oriente, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o motorista revelou que não conhecia a região e, assim que curvou na via, já caiu com o veículo. Um homem que estava no carona ficou ferido e recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas não precisou ser levado para o hospital. >