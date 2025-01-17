Carro bate em vidraça de ótica em avenida movimentada de Cariacica

Imagens mostram que, com o impacto da batida, a vidraça do estabelecimento ficou em estilhaçada. Além disso, os produtos acabaram se espalhando pelas prateleiras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No momento da batida a rua estava movimentada e a loja com alguns clientes. O vídeo do momento do acidente mostra o susto de quem estava no local (veja acima).