Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:44
Uma carreta tombou na BR 101, na Serra, na tarde desta terça-feira (18). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu às 13h48 e o motorista não ficou ferido. A concessionária informou que a pista Sul (sentido Vitória) e a faixa 1 da pista Norte (sentido Fundão) foram interditadas. O tráfego segue por desvio na pista Sul.
Equipes da concessionária — inspeção, guincho e ambulância — atuam no local, junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência seguia em andamento por volta das 16h05, segundo a Ecovias.
