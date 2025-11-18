A Gazeta - Agora

Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

Acidente ocorreu na tarde desta terça (18); motorista não se feriu

Nayra Loureiro

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:44

Caminhão envolvido no acidente estaria transportando carvão, segundo testemunhas

Uma carreta tombou na BR 101, na Serra, na tarde desta terça-feira (18). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu às 13h48 e o motorista não ficou ferido. A concessionária informou que a pista Sul (sentido Vitória) e a faixa 1 da pista Norte (sentido Fundão) foram interditadas. O tráfego segue por desvio na pista Sul.

Acidente registrado na tarde desta terça-feira (18) na BR 101 na Serra
Carreta tombada causou interdição de trecho da BR 101 na Serra nesta terça-feira Crédito: Leitor | A Gazeta

Equipes da concessionária — inspeção, guincho e ambulância — atuam no local, junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência seguia em andamento por volta das 16h05, segundo a Ecovias. 

