Trânsito

Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

Acidente ocorreu na tarde desta terça (18); motorista não se feriu

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:44

Uma carreta tombou na BR 101, na Serra, na tarde desta terça-feira (18). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu às 13h48 e o motorista não ficou ferido. A concessionária informou que a pista Sul (sentido Vitória) e a faixa 1 da pista Norte (sentido Fundão) foram interditadas. O tráfego segue por desvio na pista Sul.

Carreta tombada causou interdição de trecho da BR 101 na Serra nesta terça-feira Crédito: Leitor | A Gazeta

Equipes da concessionária — inspeção, guincho e ambulância — atuam no local, junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência seguia em andamento por volta das 16h05, segundo a Ecovias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta