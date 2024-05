Carreta tomba e interdita parcialmente trecho da BR 482 em Alegre

Uma mulher e um acompanhante foram abandonados e tiveram seus pertences levados por um motorista de aplicativo em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada deste sábado (11). Ela compareceu à delegacia e relatou aos policiais que o condutor já havia sido acionado outras vezes para a prestação de serviços de transporte, por isso, chamou o motorista sem solicitar a corrida pela plataforma.

De acordo com a vítima, o destino da corrida seria o bairro Honório Fraga. No entanto, sem o consentimento dela, o motorista se dirigiu para o bairro José de Anchieta, próximo a um mirante, onde pediu para que os ocupantes descessem do carro para que pudesse urinar. Ao saírem do veículo, o condutor deu partida no veículo e fugiu do local, levando os pertences dos dois passageiros.

Entre os itens furtados estavam a bolsa da mulher, que continha uma carteira com documentos pessoais e cartões de crédito, além de um celular. Também foi levada uma sandália que havia sido comprada pela outra vítima, cujo transporte havia sido feito no carro do mesmo motorista de aplicativo na sexta-feira (10).