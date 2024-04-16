Carreta tomba e deixa motorista ferido em São Domingos do Norte

CORREÇÃO: Após publicação desta nota, A Gazeta fez contato com a família do motorista ferido no acidente e corrigiu a idade do homem, que, na verdade, tem 32 anos. A versão anterior deste texto informava, erroneamente, com base em nota da Polícia Militar, que ele tinha 45 anos. O texto foi corrigido.
Um motorista de 32 anos ficou ferido após a carreta que ele conduzia tombar na zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (15). Em imagens recebidas pela reportagem da TV Gazeta é possível observar que o veículo estava carregado com um bloco de granito.
A Polícia Militar foi acionada e informou que o condutor da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital de Colatina. De acordo com a esposa do motorista, ele teve apenas arranhões no braço e no rosto, e já recebeu alta hospitalar.