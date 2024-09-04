Caminhonete bate em barranco, mulher é arremessada e morre em Marilândia

Uma mulher de 29 anos, identificada como Cintia Carla Silva de Almeida, morreu após a caminhonete em que ela estava bater em um barranco na localidade de Córrego Joaquim Távora, zona rural de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o veículo vinha pela estrada em alta velocidade e o motorista perdeu o controle da direção. O condutor e a passageira foram arremessados para fora do automóvel.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestou socorro ao motorista, que foi levado consciente para o Hospital e Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina. Cintia, por sua vez, não resistiu.
Segundo a PM, o condutor da caminhonete não era habilitado. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML).