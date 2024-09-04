Caminhonete bate em barranco, mulher é arremessada e morre em Marilândia

Cintia Carla Silva de Almeida morreu após a caminhonete em que ela estava bater em um barranco na zona rural de Marilândia

Segundo a PM, o condutor da caminhonete não era habilitado. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML).