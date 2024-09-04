PRF apreende mais de 135 kg de maconha em porta-malas de carro na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 166 tabletes de maconha, totalizando 135 quilos e 900 gramas, em uma abordagem no km 414 da BR 101, na altura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O material estava no porta-malas de um Ford Fiesta preto. A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (4), durante um patrulhamento de rotina, dois dias após a Polícia Militar encontrar mais de meia tonelada da mesma droga em outro trecho da rodovia federal, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a PRF, por volta das 15h, os policiais abordaram um Ford Fiesta. Durante a vistoria dos equipamentos obrigatórios do veículo, foram encontrados seis volumes no porta-malas, exalando o que a corporação descreveu como um "forte odor de maconha". O condutor, um homem de 39 anos, confessou estar transportando a droga e detalhou que o carregamento foi feito na noite anterior em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com destino a Eunápolis, na Bahia.
O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre a autuação do suspeito, mas a corporação informou que a ocorrência estava em andamento.