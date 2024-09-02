Como denúncia ajudou a polícia a achar mais de meia tonelada de drogas no ES

583 kg de maconha



4,7 kg de crack



445 gramas de cocaína



Dois cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico



R$ 687



Revólver calibre .32

Foto mostra policiais e o volume de drogas apreendido Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com a PM, o suspeito alugou o estabelecimento como "ponto logístico" para distribuir uma grande quantidade de drogas e negociar o comércio ilegal com traficantes do município. A investigação indica que o homem usava o bar e a piscina do imóvel para "lavar" o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.

Após o recebimento da denúncia, policiais militares acompanhados do Messi, cão da corporação, foram ao local e encontraram um carro, que seria utilizado pelo suspeito para transportar drogas e armas, parado na entrada do imóvel. Segundo a corporação, ao ver a aproximação dos agentes, Patrick arremessou um aparelho celular, uma chave de carro e um revólver calibre .32 pela báscula, mas foi abordado pela equipe.

Conforme a PM, o próprio suspeito indicou que havia drogas em um cômodo do bar. “Diante disso, o cão realizou buscas no local e indicou a presença de entorpecentes em uma placa de telha de alumínio. No momento em que os militares retiraram a telha, encontraram as drogas e dois cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico. Em buscas no veículo, a equipe encontrou R$ 687”, detalhou a corporação, em nota.