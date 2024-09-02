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Avaliada em R$ 1,3 milhão

Como denúncia ajudou a polícia a achar mais de meia tonelada de drogas no ES

Suspeito usava um bar como 'ponto logístico' para abastecer o tráfico, e material estava escondido embaixo de telha de alumínio
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 set 2024 às 18:58

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 18:58

Um homem de 38 anos, identificado pela Polícia Militar como Patrick Quinelato, foi preso na manhã desta segunda-feira (2) com mais de meia tonelada de drogas em um bar na região de Safra, às margens da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão e a apreensão das drogas, avaliadas em mais de R$ 1,3 milhão, ocorreram após uma denúncia anônima. Veja o que foi apreendido:
  • 583 kg de maconha
  • 4,7 kg de crack
  • 445 gramas de cocaína
  • Dois cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico
  • R$ 687 
  • Revólver calibre .32
Foto mostra policiais e o volume de entorpecentes apreendido.
Foto mostra policiais e o volume de drogas apreendido Crédito: Divulgação | Polícia Militar
De acordo com a PM, o suspeito alugou o estabelecimento como "ponto logístico" para distribuir uma grande quantidade de drogas e negociar o comércio ilegal com traficantes do município. A investigação indica que o homem usava o bar e a piscina do imóvel para "lavar" o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. 
Após o recebimento da denúncia, policiais militares acompanhados do Messi, cão da corporação, foram ao local e encontraram um carro, que seria utilizado pelo suspeito para transportar drogas e armas, parado na entrada do imóvel. Segundo a corporação, ao ver a aproximação dos agentes, Patrick arremessou um aparelho celular, uma chave de carro e um revólver calibre .32 pela báscula, mas foi abordado pela equipe.
Conforme a PM, o próprio suspeito indicou que havia drogas em um cômodo do bar. “Diante disso, o cão realizou buscas no local e indicou a presença de entorpecentes em uma placa de telha de alumínio. No momento em que os militares retiraram a telha, encontraram as drogas e dois cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico. Em buscas no veículo, a equipe encontrou R$ 687”, detalhou a corporação, em nota.
O suspeito e tudo o que foi apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi divulgado.

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