Câmera flagra acidente entre dois carros em rodovia de Anchieta

Um acidente envolvendo dois carros na ES 060 (Rodovia do Sol), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento na manhã desta quinta-feira (4). A Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, informou que um dentista que estava a caminho do trabalho estava um Volkswagen Gol, de cor vermelha, no momento em que outro veículo fez uma conversão no meio da pista.
A colisão ocorreu na localidade de Subaia. De acordo com a Guarda, as vítimas não sofreram ferimentos graves. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os motoristas e os encaminhou ao Pronto Atendimento do município.