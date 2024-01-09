Calor? Jacaré aparece em chafariz de hospital na Serra; veja vídeo

Parece que nem os jacarés estão aguentando o calor que está fazendo no Espírito Santo e começaram a procurar lugares inusitados para se refrescar. Um desses locais foi o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, onde um jacaré apareceu na manhã desta terça-feira (9).

Em vídeos gravados por pessoas que testemunharam a situação, é possível ver o réptil dentro do chafariz na área externa do hospital. Segundo a administração do Jayme Santos Neves, o Projeto Caiman, que atua na conservação e pesquisa de jacarés-de-papo-amarelo, foi acionado e seguiu até o local fazer o resgate do animal. O jacaré foi batizado de Jayminho (em alusão ao nome do hospital) pela equipe do Projeto Caiman.

O Projeto informou ao site de A Gazeta que foi registrado a presença de mais um jacaré dentro de uma piscina em uma casa, também na Serra, e que mais informações serão passadas após os resgates.