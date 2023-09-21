Calor e sol continuam? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Os últimos dias foram marcados por predomínio de sol e calor em todo o Espírito Santo, mas será que o fim de semana vai continuar com tempo estável? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), só há previsão de chuva fraca e passageira para a manhã de sexta-feira (22), nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. No restante do Estado, não chove.
No sábado (23), primeiro dia da primavera, o sol volta a predominar, assim como o calor, e não deve chover no Espírito Santo. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30% em algumas localidades e a temperatura mais alta pode ser registrada na Região Noroeste, onde as cidades podem chegar aos 38 °C.
A previsão é a mesma para o domingo (24), que praticamente não deve ter formação de nuvens no Estado. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar novamente abaixo dos 30% e as temperaturas vão seguir elevadas.