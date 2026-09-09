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Obras

BR 262 tem Pare e Siga em ponte entre Viana e Domingos Martins

Publicado em

09 set 2026 às 16:00
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana Reprodução | Google Maps

A ponte sobre o Rio Jucu, no km 29 da BR 262, na divisa entre Domingos Martins e Viana, passou a operar em sistema de Pare e Siga 24 horas por dia nesta quarta-feira (9). A medida é necessária para a realização de obras na estrutura e deve durar até sete dias.


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos começaram às 8h desta quarta-feira e envolvem a substituição das juntas de dilatação da ponte.


Durante a execução dos serviços, equipes permanecerão no local para organizar o trânsito. O fluxo será liberado de forma alternada, em uma faixa por vez. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Segurança

Reconhecimento facial identifica foragido em obra na Rodoviária de Vitória

Publicado em 09/09/2026 às 15:16
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda Divulgação/Guarda de Vitória

Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso após ser identificado por reconhecimento facial enquanto trabalhava em uma obra na Rodoviária de Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão expedido em junho deste ano pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.


De acordo com os agentes, o homem havia sido contratado por uma empresa de manutenção que realiza obras no terminal rodoviário. A corporação informou ainda que ele possui quatro passagens criminais anteriores por tráfico de drogas e uma por lesão corporal.


Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se ele já foi encaminhado ao sistema prisional, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Vitória

Motociclista com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras

Publicado em 09/09/2026 às 12:15

Um motociclista de 25 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao dirigir e lesão corporal culposa após atropelar uma jovem de 22 anos no bairro bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (9). O homem também ficou ferido e precisou ser levado para um hospital.


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via quando atropelou a jovem. Os policiais também constataram sinais de embriaguez, como hálito etílico. O homem, no entanto, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a PM, com ele foi encontrada uma porção de haxixe.


A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O motociclista foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Veja no vídeo abaixo a movimentação no local após o acidente. 

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tentativa de homicídio

Homem é baleado na cabeça perto de casa em São Gabriel da Palha

Publicado em 09/09/2026 às 11:55

O homem, que não teve a idade divulgada, foi socorrido pelos próprios vizinhos e levado ao Hospital São Gabriel. Na unidade, a equipe médica constatou três ferimentos na cabeça.


Familiares relataram à polícia que uma motocicleta, um cordão e uma pulseira de ouro que pertenciam à vítima podem ter sido levados. A PM não informou se os objetos foram encontrados ou se o possível roubo teria relação com o ataque.


Em nota, a  Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Aventura

Capivara é resgatada após dar "passeio" em Camburi e entrar em garagem de prédio; vídeo

Publicado em 09/09/2026 às 10:58

Uma capivara foi resgatada após ser flagrada circulando pela Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo pessoas que estavam na região e registraram o momento, o animal atravessou a Avenida Dante Michelini e entrou na garagem de um edifício. A capivara teria caído e se machucado durante o trajeto.


Pessoas  que estavam no local abordaram uma viatura da Guarda Municipal que passava pela região e pediram ajuda para o resgate do animal.


A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que uma equipe do resgate de animais silvestres foi acionada e se deslocou até o local para fazer a captura da capivara, com apoio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).


Quando a equipe chegou ao endereço, foi informada de que o animal já havia sido capturado pela Polícia Ambiental e encaminhado ao Cetas.

Capivara em Jardim Camburi, Vitória
Capivara em Jardim Camburi, Vitória Leitor A Gazeta
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Dois jovens morrem em confronto durante operação policial em Vila Valério

Publicado em 09/09/2026 às 09:57
Um terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado
Durante a operação em Vila Valério foram apreendidas armas, munições, drogas, dinheiro, celulares, balaclava e microtubos Crédito: Divulgação | PCES


Dois jovens, de 23 e 24 anos, morreram após serem baleados durante uma operação das polícias Civil e Militar no Córrego do Ypiranga, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a polícia, a ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio. Um terceiro homem que estava no local conseguiu fugir e não foi localizado. Os nomes dos mortos não foram divulgados.


De acordo com a corporação, os três homens foram localizados em uma residência após um trabalho de investigação. Um deles estava na área externa do imóvel e, segundo a polícia, atirou contra os agentes antes de fugir em direção a uma região de mata. Os outros dois foram orientados a deixar a casa, mas não obedeceram.


Ainda segundo a polícia, durante a entrada das equipes no imóvel, um dos homens efetuou disparos contra os agentes. Os policiais reagiram e os dois jovens foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de atendimento, mas não resistiram aos ferimentos.


No imóvel, foram apreendidas 46 tiras de maconha, 101 pinos de cocaína, duas pedras de cocaína e 51 pedras de crack, além de R$ 1,1 mil em espécie. Também foram encontrados quatro celulares, uma espingarda, uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara, duas munições calibre .38 SPL, uma sacola com microtubos e uma balaclava.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Flagrante

Filho é preso após agredir, ameaçar e extorquir mãe idosa em Nova Venécia

Publicado em 09/09/2026 às 09:26
Filho é preso suspeito de agredir e extorquir mãe idosa em Nova Venécia
Filho é preso suspeito de agredir e extorquir mãe idosa em Nova Venécia Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de agredir, ameaçar de morte e extorquir a própria mãe, uma idosa de 69 anos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, em conjunto com a Polícia Militar.


Segundo a polícia, a vítima procurou ajuda após ser agredida pelo filho. Durante o atendimento, os agentes apuraram que o homem vinha exigindo dinheiro da mãe para comprar drogas e a ameaçava de morte caso ela denunciasse as agressões ou solicitasse medidas protetivas. O suspeito teria dado chutes nos braços e nas pernas da idosa e também ameaçado matar a mãe e o padrasto caso o caso fosse comunicado às autoridades.


Diante do relato e do risco de novas agressões, equipes da Polícia Civil e do 2º Batalhão da Polícia Militar foram até a residência da família, no bairro Filomena. Com autorização da idosa, os policiais entraram no imóvel e localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão.


O homem foi levado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos legais e o exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Agência Brasil

Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

Publicado em 09/09/2026 às 08:01

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.055 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 11 - 36 - 43 - 48 - 49.

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.793,09 cada. 2.787 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.111,21 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Imagem BBC Brasil

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Agência Brasil

/ [email protected]
Agência Brasil
Em Vitória

Freezer explode e provoca incêndio em restaurante de Jardim Camburi; vídeo

Publicado em 09/09/2026 às 07:12

Um freezer localizado na copa de um restaurante explodiu e provocou um incêndio na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o proprietário do estabelecimento, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o equipamento pegou fogo após a explosão.


Ainda de acordo com o proprietário, as chamas começaram a ser controladas por pessoas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate final ao incêndio.


Ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, a estrutura do restaurante foi preservada.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente

Carro capota na BR 482 e motorista não é encontrado em Dores do Rio Preto

Publicado em 08/09/2026 às 19:50
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (7), na zona rural do município
Testemunhas disseram à PM que o condutor teria sido socorrido pelo Samu, mas ele não foi localizado em hospitais da região Divulgação | PMES

Um Toyota Yaris foi encontrado sem o motorista após um acidente na BR 482, na zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor perdeu o controle do carro em uma curva, bateu contra um barranco e, em seguida, capotou.


Ainda segundo os relatos feitos à PM, o motorista teria sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)A corporação fez consultas em hospitais de Guaçuí e de Espera Feliz, em Minas Gerais, além da Central do Samu, mas não conseguiu localizar o condutor.


De acordo com a PM, o veículo estava com a documentação regular e nenhum material ilícito foi encontrado. O carro foi retirado do local por um guincho particular.


A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Rodoviária Federal e Civil para saber se o motorista foi localizado e aguarda retorno.

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Caso aconteceu no Córrego da Areia

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Homem é encontrado morto enquanto pescava em São Mateus

Publicado em 08/09/2026 às 19:28
Caso aconteceu no Córrego da Areia
Angelo Marcos Souza Ferreira Monte Lazaro, de 54 anos, estava pescando e foi encontrado pelo irmão com a cabeça submersa na água Reprodução | Montagem A Gazeta

Um homem de 54 anos, identificado como Angelo Marcos Souza Ferreira Monte Lazaro, foi encontrado morto enquanto pescava no Córrego da Areia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o irmão da vítima foi ao quartel da corporação para relatar a ocorrência. 


Aos militares, ele relatou que o homem estava pescando e, posteriormente, foi encontrado com a cabeça submersa na água. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, a vítima já estava morta.


Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte são investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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