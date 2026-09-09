BR 262 tem Pare e Siga em ponte entre Viana e Domingos Martins

A ponte sobre o Rio Jucu, no km 29 da BR 262, na divisa entre Domingos Martins e Viana, passou a operar em sistema de Pare e Siga 24 horas por dia nesta quarta-feira (9). A medida é necessária para a realização de obras na estrutura e deve durar até sete dias.





Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos começaram às 8h desta quarta-feira e envolvem a substituição das juntas de dilatação da ponte.





Durante a execução dos serviços, equipes permanecerão no local para organizar o trânsito. O fluxo será liberado de forma alternada, em uma faixa por vez. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização.