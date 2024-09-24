Bombeiros são acionados para dois incêndios em cidades do Sul do ES

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater dois incêndios no Sul do Espírito Santo e, na tarde desta terça-feira (24), estava atuando nos locais das chamas. Uma das ocorrências é em uma área de mata de Atílio Vivácqua, e o outro incêndio afeta o interior de Castelo, que desde a segunda-feira (23) conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para chegar a locais de difícil acesso.
Em Atílio Vivácqua, o morador Magnum Côrrea da Silva ficou assustado com a quantidade de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes estão atuando na localidade de Serrote, e, por enquanto, não há detalhes se foi extinto.
Já em Castelo, uma coluna de fumaça escura é vista de longe, na zona rural de São Roque. Havia focos de incêndio combatidos na localidade de Descanso, também no interior. Neste, o Corpo de Bombeiros Militar atuou durante todo o dia, com apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta nota. Um morador informou aos militares que as chamas eram altas durante a tarde.