Bombeiros são acionados para dois incêndios em cidades do Sul do ES

Em Atílio Vivácqua, o morador Magnum Côrrea da Silva ficou assustado com a quantidade de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes estão atuando na localidade de Serrote, e, por enquanto, não há detalhes se foi extinto.

Já em Castelo, uma coluna de fumaça escura é vista de longe, na zona rural de São Roque. Havia focos de incêndio combatidos na localidade de Descanso, também no interior. Neste, o Corpo de Bombeiros Militar atuou durante todo o dia, com apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta nota. Um morador informou aos militares que as chamas eram altas durante a tarde.