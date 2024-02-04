Boa Vista: mãe e filha contam como foi tocar na bateria pela primeira vez

A primeira vez é sempre emocionante, e Roquellem Ramos, de 36 anos, e Maria Fernanda, de 12 anos, tiveram essa sensação nesta madrugada de domingo (4). As duas são, respectivamente, mãe e filha, e juntas desfilaram pela primeira vez na bateria no Sambão do Povo, em Vitória, pela agremiação Boa Vista. Ambas tocaram o instrumento surdo de primeira.

"É a primeira vez que viemos tocando, e o surdo é o coração da bateria. Eu tenho 21 anos de Boa Vista e foi maravilhoso. A escola é meu coração. Eu sempre tive vontade, desde a época de passista. Eu falo que o surdo que me escolheu. É ótimo compartilhar com a minha filha esse momento", contou Roquellem.

Já Maria disse ter sido um momento muito diferente do que imaginava. "É maravilhoso! Participei das oficinas e foi incrível", disse a adolescente.