Bandidos invadem casa, ameaçam moradora e roubam espingarda no Sul do ES

Mulher ter casa invadida e é ameaçada por suspeitos armados no Sul do ES Crédito: Redes sociais

Uma família teve a residência invadida por quatro indivíduos na manhã de sábado (28), nas proximidades da Rodovia ES 297, na região da Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo . A dona da casa relatou para a Polícia Militar que os suspeitos usaram de ameaça e violência física e psicológica contra ela. Do local, eles levaram uma espingarda calibre 12 com cinco munições pertencentes ao marido dela.

Segundo a PM, o filho do casal estava na residência e, ao ouvir os barulhos, ligou para o pai que, por sua vez, acionou um amigo que é militar da reserva remunerada. Esse policial foi ao local e atirou após um dos suspeitos apontar a espingarda na direção dele. Após isso, os indivíduos fugiram por uma região de pasto.

De acordo com a polícia, logo depois, o filho do casal encontrou o celular de um dos suspeitos que foi deixado para trás no momento da fuga. "Pela foto da tela de bloqueio do aparelho, foi possível ver que se tratava de um indivíduo conhecido por praticar crimes na localidade", acrescentou a PM.

Durante as diligências, as equipes policiais receberam a informação de que os suspeitos do crime estavam escondidos na casa de uma integrante do grupo criminoso. "Os policiais foram ao local e ao chegar na residência um dos indivíduos correu para os fundos, pulando no rio e indo em direção ao estado do Rio de Janeiro, na localidade de Santo Eduardo. Na casa, permaneceu a suspeita que confirmou que havia participado do roubo", informou a PM.

A espingarda que havia sido roubada foi apreendida embaixo de folhas secas em uma baia de cavalo. Para a polícia, a mulher disse que participaram do crime o namorado dela, um homem que era morador de Atílio Vivacqua e outro suspeito. Ela admitiu que o grupo tinha conhecimento da rotina das vítimas, bem como da vulnerabilidade da residência, o que facilitou a ação criminosa.