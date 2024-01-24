Balneabilidade: praias de Linhares estão impróprias para banho

Praia de Povoação, em Linhares, é uma das praias impróprias para banho, segundo resultado divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais Crédito: Edson Chagas

Duas praias de Linhares , no Norte do Espírito Santo , estão impróprias para banho. É o que aponta o resultado das amostras de monitoramento de balneabilidade – que indica a condição do ponto para banho – divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais (Semam) na última segunda-feira (22).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, dois oito pontos analisados, dois estão impróprios para banho. São eles: a praia de Povoação e o ponto da terceira avenida no Pontal do Ipiranga.

Por isso, a recomendação é que os moradores e turistas não se banhem nos locais indicados. O resultado da coleta, de acordo com a prefeitura, é válido até a próxima sexta-feira (26).