Aviões de carga não conseguem pousar em Vitória após ventos fortes

Dois aviões de carga não conseguiram pousar no Aeroporto de Vitória nesta segunda-feira (28) por conta dos ventos fortes. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, os voos cargueiros que fazem a rota Miami (EUA) - Vitória (ES, Brasil) – um operado pela Latam Cargo e outro pela Avianca Cargo – precisaram alternar para outros aeroportos.
As duas empresas responsáveis pelas aeronaves foram procuradas para informar mais detalhes sobre o ocorrido, mas não houve retorno até a publicação deste texto.