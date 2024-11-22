Avenida Dante Michelini terá interdição neste domingo (24) para evento

Confira as alterações no trânsito para a “Corrida e Caminhada pelo Diabetes” do Sesc-ES. Crédito: Divulgação | Sesc-ES

A Avenida Dante Michelini, em Vitória, terá trechos totalmente interditados no domingo (24) para a 1ª edição da Corrida e Caminhada pelo Diabetes. Promovido pelo Sesc Espírito Santo, o evento ocorre para conscientizar a respeito das doenças. Além de utilizar faixas da via, a organização vai usar o 4º bolsão de estacionamento da Orla de Camburi, que ficará impossibilitado de uso por motoristas.

O espaço para estacionamento será o ponto de partida e chegada dos corredores. Por isso, o local que fica próximo aos quiosques K6 e K7, ficará parcialmente interditado no sábado, mas totalmente proibido a entrada de carros entre 1h às 12h de domingo (24).

No domingo, dia oficial da corrida, os motoristas não poderão passar, das 05h às 10h, no trecho entre a Avenida Anísio Fernandes Coelho e a Rua José Celso Cláudio, sentido Tubarão, que ficam na altura dos bairros Mata da Praia, Jardim da Penha e Jardim Camburi.