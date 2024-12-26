Aquaviário: falha mecânica em lancha atrasa viagem de Vitória a Cariacica

TV Gazeta, esteve na estação da Capital e identificou que a saída da embarcação prevista para 8h30 acabou não acontecendo, o que foi motivo de reclamação dos passageiros. Um problema mecânico em uma das lanchas do Sistema Aquaviário causou atraso em ao menos uma viagem da linha 401 entre a Praça do Papa, em Vitória , e Porto de Santana, Cariacica , na manhã desta quinta-feira (26). O repórter Diony Silva, da, esteve na estação da Capital e identificou que a saída da embarcação prevista para 8h30 acabou não acontecendo, o que foi motivo de reclamação dos passageiros.

Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o problema e informou que as outras linhas (402 e 403) não foram afetadas. Segundo a companhoa, a situação foi resolvida e a lancha Moxuara voltou a operar ainda durante a manhã.

Em nota, a Ceturb-ES informou inicialmente que a lancha que estava com problema "precisou ser substituída", mas sem detalhar qual embarcação passou a fazer a linha 401. A companhia confirmou que o problema gerou atraso nas viagens programadas. A Gazeta, então, voltou a questionar sobre a linha 401, entre Vitória e Cariacica. Em nota, a companhia explicou que há sempre um barco reserva. Neste caso, enquanto a lancha Moxuara passava por reparos, outro barco foi utilizado.

"Os reparos levam o tempo necessário para garantir o bom funcionamento do equipamento e são iniciados assim que alguma falha é detectada. Três lanchas são habilitadas a passar por debaixo das Cinco Pontes: Moxuara, Penedo e Fonte Grande. A lancha que teve problemas nesta manhã foi a Moxuara. Tem sempre um barco de reserva. A Moxuara já foi consertada e voltou à operação. São quatro lanchas e três linhas, sendo que uma linha só opera nos fins de semana", informou a Ceturb-ES em nota.