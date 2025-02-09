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Loteria

Aposta de Vila Velha faz a quina da Mega-Sena e leva R$ 58 mil

Publicado em

09 fev 2025 às 12:26
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado (8) e o prêmio acumulou em R$ 47 milhões. Mas uma aposta realizada em Vila Velha fez cinco acertos e ganhou R$ 58.623,58. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado na Loteria Santa Mônica, em uma aposta simples — na qual você seleciona seis dezenas entre 1 e 60 e paga R$ 5.
Os números sorteados no concurso 2826 foram: 06-10-20-54-58-60.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Alterosas

Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra

Publicado em 21/04/2026 às 17:35

Uma mulher, de 44 anos, morreu em um acidente no bairro Alterosas, na Serra. Conforme a Polícia Militar, ela pilotava uma motoneta, por volta das 22h30 de segunda-feira (20), no sentido do bairro Civit II ao Parque Residencial Laranjeiras, quando bateu em um poste. A vítima morreu no local. A identidade dela não foi divulgada.


Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Serra

Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Publicado em 21/04/2026 às 17:27

Um homem de 33 anos em situação de rua teve o corpo incendiado enquanto dormia na região da Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra. O caso ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (21).  


Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para verificar a informação de que um morador em situação de rua teria sofrido uma tentativa de homicídio por queimadura com gasolina.

A equipe foi ao local, e a vítima não soube dizer quem era o autor do crime, pois estava dormindo no momento. O Samu foi acionado e socorreu o homem, levando-o ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra. 

Já a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tristeza

Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Publicado em 21/04/2026 às 14:46

O corpo de um homem que não teve a identidade divulgada foi encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). Um irmão da vítima esteve no local e contou para a Polícia Militar que o familiar estava desaparecido desde o último sábado (18), quando entrou na água para tomar banho e não foi mais visto.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que vai identificar a causa da morte. 

O procedimento foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito caso seja constatada morte violenta.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Vitória a Minas

Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)

Publicado em 21/04/2026 às 14:23
Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) Agência Vale/Divulgação

As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas foram retomadas nos dois sentidos nesta terça-feira (21), depois do percurso no sentido Belo Horizonte - Vitória ter sido interrompido na segunda-feira (20).


Segundo a Vale, a paralisação na circulação da linha ocorreu por motivos operacionais. Nesta terça, os trens voltaram a circular normalmente. A linha que sai da Estação Pedro Nolasco com destino a Belo Horizonte tem partida às 7h e no mesmo horário sai o trem de Belo Horizonte para Cariacica.


Passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou solicitar o reembolso do valor pago no prazo de até 30 dias. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 285 7000.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Apreensão

Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Publicado em 21/04/2026 às 12:44
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21) Divulgação | PRF

Um casal foi detido com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro, na BR 101, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, a droga estava dividida em 161 tabletes, totalizando aproximadamente 101 quilos. O entorpecente teria saído do Rio de Janeiro com destino a Vitória.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, onde a ocorrência foi apresentada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o casal foi autuado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Crime após briga

Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Publicado em 21/04/2026 às 12:02

Um homem foi encontrado morto a tiros no Assentamento Fernandes de Jesus, às margens da rodovia ES 248, em Linhares, na tarde de segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, moradores indicaram o local onde o corpo estava e relataram que a vítima teria se envolvido em uma discussão com o próprio irmão na sexta-feira (17). Durante o desentendimento, o familiar teria efetuado disparos contra ele.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares. O nome e a idade da vítima não foram dvulgados. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência

Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Publicado em 21/04/2026 às 10:24
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Briga terminou com morte a tiros em Linhares Montagem A Gazeta | Redes sociais

Uma confusão durante uma festa terminou com um homem morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). A Polícia Militar (PM)  encontrou o corpo de Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, caído ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que ele pilotava. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça, no ombro e nas costas.

De acordo com uma testemunha, Lúcio participava de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado um homem com uma faca, e o suspeito teria reagido com ameaças de morte. O motivo do desentendimento não foi informado.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Confusão

Homem se agarra a viatura da PM por 800 metros e é preso em Vila Velha

Publicado em 21/04/2026 às 08:56

Um homem de 31 anos foi preso após subir em uma viatura da Polícia Militar (PM) e tentar danificar o veículo, na madrugada desta terça-feira (21), em Vila Velha. Leonardo Braun havia deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou o suspeito no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos carros.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o veículo e se agarrou ao teto. Ele permaneceu sobre o carro por 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.

Para conter o homem, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. Ele foi encaminhado a um hospital e, durante o trajeto, continuou a ofender os policiais. Na unidade de saúde, também tentou agredir a equipe médica. Ainda segundo a PM, o suspeito confessou ter feito uso de drogas. Leonardo foi autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Saúde

Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita

Publicado em 21/04/2026 às 08:31
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Fernando Madeira

O Governo do Espírito Santo anunciou, na segunda-feira (20), a abertura de 34 novos leitos destinados ao atendimento oncológico no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória – referência no atendimento oncológico capixaba. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a expansão tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internações e cirurgias.

Serão 10 leitos de clínica médica e 24 de clínica cirúrgica, todos para pacientes adultos. Com a ampliação, a unidade passa a contar com 144 leitos voltados ao tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o governo estadual, o investimento para a ampliação é de aproximadamente R$ 676 mil mensais. Com a nova estrutura, o Hospital Santa Rita passa a ter 78 leitos de clínica médica, 49 leitos cirúrgicos, além de 10 leitos de UTI e cinco salas vermelhas.

Durante a agenda, também foi apresentado um novo equipamento de radioterapia da unidade, um acelerador linear de alta precisão. A tecnologia permite tratamentos mais rápidos e seguros, com maior preservação dos tecidos saudáveis e ajustes em tempo real durante a aplicação.

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Wanessa Scardua

Editora / [email protected]
Wanessa Scardua
Em Vila Velha

Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Publicado em 20/04/2026 às 19:27

Criminosos invadiram uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, e furtaram diversos itens, como torneiras, chuveiros, fios, ferramentas e um quadro de energia, na madrugada desta segunda-feira (20). O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 mil. Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o grupo passou aproximadamente quatro horas no local, fazendo várias viagens para transportar o material furtado.

O crime foi descoberto pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta provisória, que estava trancada com cadeado, arrancada. Desconfiando que os autores pudessem ser usuários de drogas que circulam pela região, os trabalhadores foram até um terreno baldio sob a Terceira Ponte, onde localizaram parte dos itens roubados.

Diante do prejuízo, o proprietário da obra informou que pretende contratar segurança privada para o local. A Polícia Militar disse que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil orientou que o caso seja formalmente registrado pelas vítimas.

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