Como organizar a casa em pouco tempo: 8 dicas práticas que funcionam

Escrito por Artur Moura de Sá
Manter a casa organizada pode parecer uma tarefa interminável, principalmente quando a rotina é corrida e as atividades domésticas precisam dividir tempo com trabalho, estudos e outros compromissos. Louças se acumulam, roupas ficam espalhadas e objetos que deveriam estar guardados acabam ocupando outros espaços. Nessas horas, a sensação é de que a bagunça aparece mais rápido do que conseguimos arrumar.
Mas organizar a casa não precisa significar passar horas limpando ou mudar todos os ambientes de uma só vez. Muitas vezes, o que faz diferença é criar hábitos simples, encontrar um lugar adequado para cada objeto e adaptar os espaços às necessidades de quem mora ali. Com pequenas mudanças, fica mais fácil manter tudo em ordem e evitar que as tarefas se acumulem.
A organização funciona melhor quando acompanha a rotina, em vez de se transformar em uma obrigação difícil de cumprir. Começar por pequenas áreas, evitar o acúmulo de objetos e estabelecer lugares definidos para cada item são medidas que ajudam a reduzir a bagunça.
Também é importante dividir as responsabilidades entre os moradores e respeitar o tempo disponível para as tarefas. Não é necessário deixar todos os cômodos perfeitos diariamente, o mais importante é criar hábitos sustentáveis, que tornem o cuidado com a casa mais simples e evitem que pequenas pendências se transformem em grandes tarefas.
Contudo, confira oito dicas práticas para organizar a casa e tornar a rotina mais funcional:
Quando vários cômodos estão desorganizados, tentar arrumar tudo ao mesmo tempo pode tornar a tarefa cansativa. Uma alternativa é escolher um ambiente ou até uma área pequena, como uma gaveta, uma prateleira ou a bancada da cozinha.
Comece retirando o que está fora do lugar e separando os objetos que realmente pertencem àquele espaço. Depois, guarde cada item e passe para a próxima área quando terminar. Essa divisão ajuda a visualizar o progresso e evita que a organização de um cômodo acabe espalhando objetos por toda a casa.
Também vale priorizar os espaços mais utilizados no dia a dia. Organizar a cozinha, por exemplo, pode facilitar o preparo das refeições, enquanto deixar a entrada da casa em ordem ajuda a encontrar chaves, bolsas e outros itens com maior facilidade antes de sair.
Guardar objetos sem uso ocupa espaço e dificulta encontrar aquilo de que realmente precisamos. Por isso, antes de comprar caixas organizadoras ou novos móveis, observe o que já existe em armários, gavetas e prateleiras.
O objetivo é evitar o acúmulo desnecessário e reservar espaço para aquilo que faz sentido na rotina. Portanto, separe roupas que não são mais usadas, utensílios repetidos, papéis antigos e objetos que perderam a função. O que estiver em boas condições pode ser doado ou vendido, enquanto itens danificados devem receber o destino adequado.
Kit 3 Caixa Organizadora 8l Branca Com Tampa
Kit 2 Cestos Organizadores de Rattan Pretos com Tampa e Alças de 7 Litros
Kit 5 Caixas Organizadoras 2l 4,5l 17l Com Tampa Multiuso Cor Bege
Uma das maneiras mais simples de manter a organização é estabelecer onde cada objeto deve ficar. Quando chaves, carregadores, correspondências, controles remotos e outros itens não têm um lugar definido, eles acabam espalhados pelos ambientes.
Escolha espaços específicos para os objetos mais utilizados, como uma bandeja próxima à entrada, que pode reunir chaves e pequenos acessórios ou até mesmo caixas ou divisórias, que ajudam a organizar itens dentro de gavetas.
Quando todos sabem onde guardar cada coisa, a organização deixa de depender de uma única pessoa e se torna mais fácil de manter.
Em muitos casos, aproveitar as paredes e a altura dos móveis ajuda a liberar superfícies e melhorar a circulação, pois nem sempre a solução para uma casa desorganizada é ter mais armários.
Prateleiras podem ocupar livros, objetos decorativos e caixas, além de existir a opção de ganchos, que são úteis para bolsas, casacos, toalhas e utensílios, dependendo do ambiente. Já na cozinha, suportes e organizadores internos podem liberar espaço nas bancadas. E para finalizar, no banheiro, nichos ajudam a reunir produtos de higiene sem ocupar toda a pia.
Antes de instalar qualquer estrutura, avalie o peso dos objetos, o tipo de parede e a fixação necessária. Também evite colocar itens pesados em locais altos ou de difícil acesso. A organização deve facilitar o uso dos espaços, e não criar novos obstáculos.
Kit 2 Prateleiras Mdf 60x20cm 15mm Branco Suporte | Parede
Kit 4 Prateleiras 60x10 Nicho Suporte Invisivel Mdf Madeira Cor Branco
Nicho Prateleira Suspensa Industrial Parede Cozinha Banheiro
Cabideiro De Parede 6 Ganchos 304 Inox Espessado Suporte
Kit 2 Suporte De Parede Com Ganchos Alumínio Preto Multiuso
Suporte de Parede de Cozinha com 10 Ganchos Móveis para Organizar Utensilios
Suporte Parede Utensilios De Cozinha Aço Inox 6 Ganchos
Nicho Para Banheiro Mdf Branco Com Porta Toalha E Prateleira
Nicho De Porcelanato 50x30 Organizador Shampoo Embutido
Misturar objetos de diferentes funções no mesmo espaço pode dificultar a organização dos itens e favorecer a bagunça. E uma forma de evitar isso é agrupar os pertences por categoria.
No guarda-roupa, por exemplo, você pode separar camisetas, roupas de trabalho, peças de frio e roupas de cama. Na cozinha, é possível reunir utensílios de preparo, recipientes para armazenamento e itens utilizados no café da manhã. Já no banheiro, produtos de higiene podem ficar separados dos materiais que são repostos recorrentemente.
Outro cuidado é não preencher completamente cada gaveta ou prateleira. Deixar algum espaço livre facilita retirar e guardar os itens sem desorganizar tudo novamente. Os recipientes que você já tem em casa podem cumprir a mesma função, desde que sejam adequados ao tipo de objeto e fáceis de limpar.
Esperar a bagunça se acumular para só então organizar a casa pode tornar o trabalho mais demorado. Em vez disso, algumas ações rápidas ao longo do dia ajudam a evitar o acúmulo.
Guardar os objetos depois de usá-los, colocar a roupa suja no cesto, limpar respingos da bancada e lavar a louça após as refeições são exemplos de hábitos que reduzem as tarefas pendentes. Não é necessário fazer tudo imediatamente, mas estabelecer uma rotina possível ajuda a manter os ambientes funcionais.
Uma estratégia é reservar alguns minutos no fim do dia para recolher o que ficou espalhado e devolver os objetos aos seus lugares.
A lavanderia e o quarto estão entre os lugares em que a desorganização pode aparecer rapidamente. Roupas usadas ficam sobre cadeiras e peças limpas aguardam para ser dobradas.
Para facilitar, mantenha o cesto de roupas sujas em um local acessível e estabeleça uma frequência de lavagem compatível com a quantidade de peças acumuladas. Depois que as roupas estiverem secas, procure dobrá-las ou pendurá-las e guardá-las antes de iniciar outra leva.
Se houver espaço, separar as roupas por tipo ou necessidade de lavagem pode ajudar a organizar a rotina. Também vale manter cabides disponíveis perto do guarda-roupa e reservar um local para peças que podem ser usadas novamente, desde que estejam limpas e adequadas para isso.
Para ajudar, priorize evitar que cada etapa fique pendente por muito tempo. Assim, a lavanderia não se transforma em mais uma tarefa difícil de resolver no fim da semana.
Cesto Roupa Suja 82l Grande Dobrável Impermeável Com Alça
Kit Cesto De Roupa Suja Dobrável + 2 Sacos Para Lavanderia
Cesto Organizador De Roupa Bambu Dobrável Retangular Com Tampa Forro e Alças 72 Litros
Uma casa organizada não precisa seguir um padrão único. O que funciona para uma pessoa que mora sozinha pode não ser adequado para uma família com crianças, animais de estimação ou diferentes horários de trabalho.
Por isso, observe como os ambientes são utilizados e faça ajustes de acordo com as necessidades dos moradores. Por exemplo, se mochilas e bolsas costumam ficar espalhadas perto da porta, pode ser útil criar um espaço específico para elas. Se os brinquedos ficam pela sala, caixas acessíveis ajudam as crianças a participar da organização.
Também vale revisar os espaços de tempos em tempos. Objetos que antes eram úteis podem deixar de ter utilidade, enquanto novas necessidades podem exigir mudanças na disposição dos móveis e dos armários.
Mais do que manter tudo impecável, o objetivo é criar uma casa em que os objetos sejam fáceis de encontrar, os ambientes possam ser utilizados com conforto e a organização não dependa de grandes esforços todos os dias.
Caro leitor (a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.