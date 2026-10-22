Manchas na madeira? Veja como limpar pisos e móveis sem danificá-los

As manchas de tinta no piso de madeira exigem cuidados específicos, pois a forma de remoção depende do tipo de tinta utilizada e do acabamento da superfície. No caso daquelas à base de água, como algumas versões acrílica e látex, a limpeza costuma ser mais simples quando o produto ainda está fresco. Para isso, utilize um pano macio levemente umedecido para retirar os resíduos, evitando espalhar a tinta. Se ela já estiver seca, procure utilizar um removedor compatível com o acabamento do piso, seguindo as orientações do fabricante e realizando um teste em uma área discreta.