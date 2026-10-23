Horóscopo semanal: previsões para os signos de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

Por sua vez, Vênus, retrógrado em Libra, estará em conjunção com o Sol e em quadratura com Plutão. Esses aspectos convidarão à reflexão sobre o equilíbrio nas trocas afetivas e materiais. Questões antigas nessas áreas também poderão voltar à tona e pedir uma nova avaliação. Nesse período, o ciúme, os ressentimentos e as disputas de poder tenderão a se intensificar. Por isso, será importante evitar atitudes radicais.