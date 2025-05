Adolescente fica ferido após levar facada na cabeça em Castelo

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na cabeça. O crime ocorreu no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (23). O suspeito, um homem de 36 anos foi preso e confessou o crime, com ele foram apreendidas duas facas. >