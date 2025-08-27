Adolescente é morto com mais de dez tiros em Vitória
Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (26) na Ilha do Príncipe, em Vitória. A vítima foi identificada como Patrick Ferreira de Oliveira. Segundo a Polícia Civil, ele trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra na região. No fim do dia, quando deixava o local de trabalho, foi atingido por mais de dez disparos.
Moradores contaram à polícia que o adolescente teria envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo de Patrick foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. As polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais detalhes e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
* Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta.