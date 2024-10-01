Adolescente é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no meio de uma rua do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30). A vítima não teve o nome divulgado.
A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas aos militares, o rapaz estava andando na rua Antônio Fernandes de Almeida, quando dois indivíduos em uma moto apareceram e realizaram os disparos contra ele, que caiu no chão. Os suspeitos fugiram e não foram mais vistos.
Foi constatado pela equipe de perícia que o adolescente sofreu duas perfurações nas costas e outras três na região do pescoço. No local foram recolhidas quatro cápsulas de calibre .380. Não havia informações, até a publicação desta nota, sobre a motivação e quem seria o autor do crime.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido. O corpo do rapaz foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", ressaltou a Polícia Civil.